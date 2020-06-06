內行揭「台北隱藏地標」！在地人也驚問：住33年都不知

▲有網友在 PTT 八卦版提到，台北有哪些景點是在地人才懂的「台北小地標」？貼文立刻引發網友熱議，眾人紛紛點名位於台北市文山區的「隱藏點」。（圖／翻攝自 PTT ）

外地人到台北觀光，第一個聯想到的景點不外乎為台北 101 、故宮博物院、士林夜市和淡水老街等。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到，台北有哪些景點是在地人才懂的「台北小地標」？貼文立刻引發網友熱議，眾人紛紛點名位於台北市文山區的「隱藏點」，連許多在地人都驚訝直呼「我住 33 年還不知道！」原 PO 以「當地人才知道的台北小地標」為題，提到台北市 12 行政區，例如 737 夜市、延三夜市、木柵老街、石牌商城、景美夜市、遼寧夜市在當地比較有名之外，還有哪些比較鮮為人知的台北區域小地標？貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友反問「木柵老街在哪」、「第一次聽到木柵老街」、「我住木柵 33 年，還不知道木柵老街是哪」、「木柵老街在哪，完全沒聽過」、「住十幾年完全沒聽過木柵老街」；事實上，木柵老街位於木柵路三段、開元街、保儀路、指南路一帶，充滿歷史古蹟與建築物，和一般的民眾印象中的老街風貌不大相同，許多網友恍然大悟表示「原來我常去吃飯的地方是木柵老街」、「木柵老街還真要 google 才知道，現在沒這麼稱呼了」。此外，也有網友回應「懂石牌商城超內行，很多外地人會說成石牌夜市」、「水源市場、 118 巷」、「瀚星百貨啊，出了景美沒幾個人知道」、「東門市場」、「台北人還很喜歡講安森」、「彩虹橋」、「錦州街」、「南機場夜市算嗎」。（編輯：賴詠璿）