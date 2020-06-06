學校裝冷氣竟要家長付2.4萬？2款方案出爐網友怒噴：太扯

▲學校推出了 2 種冷氣使用方案，分別為「方案一：全校普通教室裝設冷氣，家長每人支付 24315 元」、「方案二：個別教室裝設冷氣，家長每人支付 12000 元」。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

炎炎夏日已經來臨，家家戶戶都已經將冷氣機打開，但恐怕隨之而來的是高額的電費，而當自家孩子去學校上學時，教室裡吹的冷氣費用該怎麼算呢？近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「自己小孩的學校裝冷氣要家長付 2.4 萬？」甚至更貼出學校給的 2 個方案，引起熱議。這位網友在網路論壇《爆怨公社》 PO 出一篇文章表示，「身為家長的你們會為了四個月可以吹冷氣而花這筆錢嗎？」更隨文附上圖片，從照片中可以看到，學校推出了 2 種冷氣使用方案，分別為「方案一：全校普通教室裝設冷氣，家長每人支付 24315 元」、「方案二：個別教室裝設冷氣，家長每人支付 12000 元」，原 PO 也接著補充「這是一間位在淡水的某國民小學，是公立的不是私立的，而且不在市區的，根本是獅子大開口，這屆家長又不是凱子」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區紛紛一面倒的蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「不能接受要家長買單冷氣設備費用，負擔電費可以」、「一次性付費不該由第一批人員給付」、「學校賺很大哦」、「前人種樹，後人乘涼的概念嗎」、「誇張了這學校」、「這回扣收很大」、「太扯了，不合邏輯吧」、「學校裝冷氣..學期付一下電費還可以接受..裝的費用也要我們吸收..不能接受..」、「學校是在哈囉」、「太好笑了，這一屆的花錢買冷氣，畢業之後呢？」。而實際上，根據教育部國教署網站指出，基於裝設空調所需經費龐大，且涉有節能減碳之環保議題及影響學生健康考量等因素，恐難全面裝設，宜由地方政府採因地制宜方式，考量學校現況予以適度協助，並輔以相關替代措施以降低環境溫度，協助學生學習。（編輯：王柏文）