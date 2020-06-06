女月薪2萬9貸款想買車！兩派人馬戰翻揭1區別：差太多了

▲綜合大多數網友意見，最多人認為「女生這樣買了沒差，如果是男生穩死的」。（示意圖／ 翻攝自 pixabay ）

現代人不論男生女生，對於買車都有著無比的要求，但如果自己的薪水無法支撐龐大的車貸，為了買而買，那真的就不好了，近日就有網友在網路上表示自己的煩惱，他指出自己的妹妹月薪只賺了 2 萬 9 就想貸款買車，不知道是否該阻止。事情曝光之後，兩派網友紛紛戰翻，揭露了 1 關鍵區別，直呼「真的差太多了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「家人月薪 2 萬 9 要車貸買車該阻止嗎？」的文章表示，「是這樣的拉，我妹在當作業員，做二休二，薪水 2 萬 9 而已，連 3 萬都沒有，可是想買新車，打算去貸車貸，我覺得其實很硬，這麼點錢還是騎機車上班就好了，可是她說颳風下雨想開車，阻止不了，就是想買，而且不想要家裡的二手車，很好奇該阻止她嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬戰翻，更揭露出了 1 個差別，留言區蓋起高樓。有網友認為「可以買」，「自付他爽就好啊」、「女生比較不用怕，沒存款會被認為是應該的」、「她爽就好」、「有男友，就可以了」、「她就是想證明自己也有能力享受小確幸的新時代女性吧」、「她爽就好」，有網友認為「最好不要」，「阻止，真的」、「新車落地直接打 8 折」、「意思就是人生四年的時間 買一台新車，請阻止」、「每年的牌照燃料稅和車險會讓她哭窮，真的要阻止」、「買新車，光折舊掉價就虧爆了」。不過綜合大多數網友意見，最多人認為「女生這樣買了沒差，如果是男生穩死的」，「女生的話，只要她想，賺的可不止薪水」、「男性的話就大多是被笑沒車追不到女人或不夠 MAN 」、「又不是男生，可以」、「現在女生嫁之前錢都花在物質生活上了，婚後老公養」、「大多數男生都比較會需要替未來規劃啦」。（編輯：王柏文）