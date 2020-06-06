若台灣房價合理經濟會起飛？知情人揭暗黑內幕：穩賺不賠

▲不少人的夢想就是靠自己買房。（示意圖／取自pixabay）

現代人對於「買房」有著越來越遙遠的感覺，房價的高漲讓許多人卻步，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「那如果台灣房價合理經濟會起飛嗎？」沒想到就有知情人點破了暗黑內幕直呼「穩賺不賠」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「如果房價合理，台灣會起飛嗎？」的文章表示，「台灣的資金一直湧向房市，造成房價居高不下，連帶生活水準降低。為了養房，寧願繳 30 年房貸縮衣節食，人民完全沒錢投資其他產業。如果房價合理化，資金開始點到科技樹上面去，台灣會不會再度起飛？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情人點出暗黑內幕，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「因為不願意冒險投資，寧願放在保值的房地產，避免貶值」、「起飛就不會有合理房價，早點醒醒」、「房價如果下跌，一堆收入低的也努力跟著買房而已，資金更會被放在房地產，然後你買房子要像早期買 iPhone 一樣，七早八早就排隊卡位，台北市如果一坪賣 10 幾萬，大家還不前幾天就搭帳篷卡位去買」、「等少子化開始發酵，房價就會跌了」，甚至更有知情人認為「台灣房地產，相對於產業投資，可以說穩賺不賠，經濟收益又高」、「房子比實業好賺誰會想投資實業？房價降了沒搞頭了，資金就會流向企業公司，人民工作機會增加，收入變多，少當房奴也更有錢去消費，帶動經濟成長」。而綜合媒體報導，景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，實際上現在的房地產，投機活動太高，已從內需產業變成內耗產業。他更指出，政府近來透過前瞻計畫、都更、老危，讓建築活動跟土地的生產力提升，或許房地產可讓經濟層面死而復生，可是若不拿出方法解決投機問題，這些建設反而會轉變成土地炒作的催化劑，房地產無法帶動內需，仍是內耗產業。（編輯：王柏文）