韓國瑜被罷免是因為門檻太低？眾突破盲點：扯多了就難看

▲網友討論罷免門檻是否太低。（圖／翻攝PTT）

高雄市長韓國瑜昨（ 6 ）日被罷免成功，同意罷免總票數開出 93 萬 9090 票，超過門檻 57 萬 4996 票，中選會將依法最晚 7 日內，於 6 月 12 日解除其市長職務。 對此，就有網友討論「罷免的門檻是不是真的太低了啊？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天高雄其實也是有下雨，一堆學校又撞期畢業典禮，還有什麼監票部隊在亂，但是罷免票還是突破了 90 萬，遠遠超過 57 萬的門檻，一方面是韓國瑜真的很爛，但另一方面也顯示了罷免難度其實沒想像中高，25% 的門檻是不是其實有點稍嫌太低？可能高個 10% 會稍微合理一點」。貼文一出，網友紛紛回應「講得好像 57 萬很容易一樣」、「我就說一句，當初他當選 89 萬，現在罷免 93 萬，事實證明人民真的不滿」、「 89 萬能當選， 93 萬就絕對是合理罷免」、「三階段門檻其實不低，是他真的太爛」、「歷史上第一個被罷免成功的，你說呢？」、「自己當選 89 萬，逼出 93 萬罷免票，這夠資格下台了」、「扯多了就難看了，他當選票數低於罷免票數就能說明一切了」。綜合網友意見，多數人認為罷免的門檻其實不算太低，且實施的過程還要分成三階段，再者，韓國瑜 2018 年以 89 萬餘票成功當選市長，卻在此次罷免案開出 93 萬票，超過當初高雄人同意他當市長的票數，因此沒有所謂門檻太低的問題。（編輯：張嘉哲）