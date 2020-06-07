綠地→藍天→罷免成功！網揭高雄「一警示」：皮繃緊點啊

▲網友討論高雄是民主聖地的最佳示範。（圖／翻攝PTT）

2018 年九合一選舉，韓國瑜憑藉韓流的威力橫掃全台，成功將綠地高雄變成藍天，但當選後歷經多次政見跳票、落跑選總統等爭議， 6 日遭到罷免成功。對此，就有網友討論「高雄是不是才是民主的最佳示範？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「高雄人在 2018 年先告訴民進黨，別以為深綠的地方不會翻盤，然後讓韓國瑜成功翻轉當了市長兩年，再自己罷免掉，成功告訴兩黨，不管是誰都給我專心市政先，徹徹底底展現民主之力，高雄人是不是民主活教材？」貼文一出，網友紛紛回應「高雄人還真的蠻實在的 XD 」、「完全正確啊」、「那些政客真的皮繃緊一點啊！人民的力量不要小看」、「敢愛敢恨，我有權力賦予你權利，也能讓你一無所有」、「請容我向高雄人致敬！」、「真的超猛的...先翻轉再罷免成功」、「民主聖地，藍綠皮都崩緊一點」、「看到高雄這樣，各地縣市首長應該不敢裝死了」。而根據中選會「罷免法」第91條規定，罷免案經投票後，於投票完畢 7 日內公告罷免投票結果，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務，假如韓國瑜若沒有提罷免無效訴訟，應自罷免投票結果公告之日起，3 個月內完成補選投票，因此高雄必須在 9 月 12 日前，選出新任高雄市長。（編輯：張嘉哲）