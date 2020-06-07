韓國瑜被罷免成功！日本人「真實反應」曝　台人一看笑了

▲高雄市長韓國瑜在罷免案通過後，向全體市民鞠躬致意。（圖 / 取自韓國瑜臉書）

高雄市長罷免案昨（ 6 ）日為投票日，總票數開出 93 萬 9090 票，超過門檻 57 萬 4996 票，韓國瑜確定被罷免成功，而此事不只國人議論紛紛，連日本 5ch 鄉民論壇也有不少推文轉發，其反應讓台灣網友覺得十分有趣。對於韓國瑜被罷免成功，日本網友將其新聞轉發至論壇表示「曾經帶領韓流，韓國瑜面臨罷免」，貼文引來不少人留言「早說過名字有韓國就是不好」、「不應該用韓國瑜這個名字啊！台灣不能用藝名嗎？」、「名字不好害的」、「以下禁止提韓國」、「韓流？這詞很糟糕喔」、「前世到底造了什麼業，才會被取這樣慘的名字呢？」、「看到韓國兩個字就不行了」。而該討論串也被轉至 PTT 熱議「日本人不要鬧啦 XD 韓國瑜跟韓國無關啊」、「韓國躺著也中槍哈哈」、「真的很討厭韓國 XD 」、「日本人討厭韓國的程度真的笑死！完全沒在討論韓國瑜」、「韓國瑜是誰對日本人而言完全不重要，重點是韓國很討厭，笑死」、「日本人太逗了」、「日本人表示韓國瑜誰啊？我只討厭韓國」、「日本人太有梗了哈哈哈哈」。事實上，韓國與日本的關係一直以來都不好，因為錯綜複雜的歷史背景，包括日本和韓國有「獨島」領土爭端、價值觀上也有極度的落差，任何談及日韓關係的東西都變得敏感，也因為「韓國瑜」名字有「韓國」兩字，日本網友借題發揮整個歪樓。（編輯：張嘉哲）