試用期薪開6萬5被洗版讚爆！486先生嘆：台灣環境太差

▲486先生徵才找尋資深行銷專員，待遇引發熱烈討論。（圖／翻攝486先生臉書）

網路團購達人486先生昨（ 6 ）日公開徵才，要找1至3名行銷專員，更開出試用期就有6萬5的高薪及眾多福利，讓上萬人洗版狂讚，這樣的現象也讓 486 感嘆：「不是我們公司好，而是台灣就業環境太差」。486先生昨日在粉專徵才，要找行銷專員，「試用期4個月，期間每個月薪資6萬5000元。由於年底就有籌備開設展示中心的重大任務，所以求職者必須有6年以上的行銷銷售經驗，有網路經驗更佳，同時要了解家電商品、市場、以及產品特性」。另外486也特別點出「結婚者佳，有小孩者更佳，有兩個以上大加分。有與父母住一起再加分」，員工福利包含結婚生育禮金、育兒租屋津貼、健檢住院全額補助、中秋端午直接加發半個月薪水等等超優福利。貼文瞬間引發熱烈迴響，讓民眾直言好羨慕「別人的老闆」。對此，486先生也在今（ 7 ）日吐露心聲，「很多朋友說我們條件好，環境好，薪資好，我必須講真心話，不是我們公司好而是其他環境太差」。他認為「每個人明明沒事還不能準時下班，小孩放給安親班，老人在家沒人照護，家不像家，沒法有親情，沒辦法全家一起吃晚餐，這是什麼鬼阿？所以我希望同仁時間到趕快滾回去，陪伴雙親陪孩子吃晚餐，全家好好聊聊今天發生什麼事情，這在歐美根本是正常再不過的事情，結果在台灣這是奢求。」486也感嘆的說：「台灣許多就業環境非常不友善的原因其實我知道一些問題點，各位都不懂，有的業者也經營得很辛苦，大家都很辛苦。我們必須要改變，至少我堅決希望台灣要繼續改變，就算不為自己，至少要為下一代阿。台灣處在一種惡的循環，老闆給低薪，你愛來不來？這幾年希望能以我一己之力來改變，但靠我一個人，真的是不太可能做到善的循環阿」。（編輯：潘毅）