手機用超過3年很強？行家曝「一神機」：用5年還順到飛天

▲網友好奇，有鄉民拿一支手機超過 3 年之久嗎？（圖／翻攝 PTT ）

現代科技不斷發展，人手一機的情況已經見怪不怪了。不過，就有網友指出，自己的手機已經使用了 3 年之久，但就好奇是否有人能夠拿一支手機超過 3 年呢？對此，就引來許多人分享經歷。有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己發現使用已久的 S8+ 已經拿了 3 年之久，雖然使用上沒什麼問題，但操作上仍會有點卡，「換過電池也換過麥克風就是不太想換新手機，畢竟現在一支大廠旗艦機都要將近三萬元，實在太貴了」。不過，他也坦言，現在手機一年都會推出新款，且幾乎都是修改些微部分而已，因此讓他非常佩服能夠每年都拿新機的人！這樣的情況，也讓原 PO 好奇發問「有人手機也拿超過三年的嗎？有沒有八卦」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中有不少人指出自己使用 iPhone 6 系列的手機到現在，「 iPhone 6s+ 4.3年持續服役中」、「 6s 邁入第五年」、「 i6s 快五年了，還是順到飛天」、「 6s ios13 這順度可以再戰好幾年」、「 6s 快五年超順，但今年要換，我媽想要我的 6s 」。不過，也有其他網友分享其他答案，「我媽一萬的 sony 用五年還很順」、「 XP 至今服役中，只換過電池而已」、「我 note4 戰了 6 年了」、「 Z3 五年了..邁向 6 年」。（編輯：陳雅雲）