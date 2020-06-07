不信罷韓有93萬！韓粉細算喊「見鬼了」　國小老師神打臉

▲韓粉討論罷韓票數不合理。（圖／翻攝韓國瑜鐵粉後援會臉書）

高雄市長罷免案昨（ 6 ）日為投票日，最終開出票數 93 萬 9090 票，韓國瑜被罷免成功，不過消息一出，許多韓粉並無法接受，在臉書社團發文表示，細算之後，驚覺罷韓人數怎麼可能有 93 萬，根本見鬼了！對此，高雄市港和國小教師劉育豪在臉書粉專「教學」，用數學課告訴韓粉正確答案。一名網友在「韓國瑜鐵粉後援會」貼文指出， 1823 個投票所，總得票數為 93 萬，換算一小時需要 66 人投完票，且在 1 至 2 分鐘內要完成量體溫、核對身份、蓋章、領票、前往用印，如此八小時都要不間斷才能達到這票數，但大家沒什麼排隊啊，怎會有這種票數，是見鬼了嗎？對於韓粉的疑問，國小老師劉育豪在臉書提到「來來來！這題我來回答，這次我有擔任選務人員，以及我有統計共計三小時的投票數，早上九點到十點有 125 人投票；十點到十一點有 90 人投票，十一點到十二點也有 85 人投票，平均每小時投票數為 89.25 票，都遠超過韓粉計算的每小時 66 人投票數。劉育豪強調，量體溫和核對身份，很多都是在門外就完成的事項，嚴格來說根本不會花到實質投票的時間，「所以，不是見鬼喔，只能說，台灣的選務人員每個都是受過訓練，工作效率好棒棒的！」（編輯：張嘉哲）