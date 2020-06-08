試用期還沒過老闆霸氣喊加薪！「超扯金額」女當場看哭了

▲原 PO 身為一位有行銷經驗的剪輯師，在新人時期就被寄予厚望。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

▲一名女網友分享自己加薪的過程。（圖／翻攝 Dcard ）

要找尋到一份理想的工作實在不簡單！有一名女網友指出，自己到了一間新公司後，每天都認真工作、加班，但在原 PO 工作試用期還沒到時，老闆就霸氣幫她加薪，讓她感到相當開心，然而「加薪金額」一曝光後，卻讓她當場流淚不止。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己是一名電商公司的影片剪輯師，今年三月初才剛到公司，每天都十分辛勤的工作、加班，「即便公司沒有加班費，我依就努力的了解公司的需求去完成影片」。她指出，當初老闆表示「缺一個懂影片行銷的剪輯師」，但目前片師都太年輕且沒行銷經驗，而原 PO 身為一個有行銷經驗的新人，深深感覺到被寄予厚望，也因此讓她每天上班 8 小時，至少有 5 個小時以上辦公室都在喊她的名字。上班過後不久，已陸續有許多片師因個人理想而離職，但她坦言「 3 個月的時間過去，深深的感覺得到，上頭對我的重視與好感」。而某天經理在開會時討論接下來的活動方案時，老闆突然霸氣的衝入辦公室，直言「經理，你馬上把他轉正式員工，不用試用期，該給的薪水馬上調整！」一句話，讓原 PO 從當下的愣住的反應，轉成感動又感激的情緒，她表示「那麼瀟灑又霸氣的老闆哪裡找？感覺這三個月肝出現陰影都沒關係！這就是身為剪輯師被認同的感覺」。加薪當晚，她就將好消息分享給男友以及家人，對方也都替原 PO 感到開心，甚至能體諒她三個月加班說夢話都會提到工作的情況。隔天，經理也向她報告加薪的通知，但對方卻說「恭喜你成為正式員工加入我們！下個月薪水 +1000 喔！」聽到金額的當下，原 PO 就崩潰直呼「我是一位每天工作接近 12 小時的剪輯師。我的淚水用噴的，但已經不清楚流淚的情緒。」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛無奈留言，「 1 千是補肝津貼嗎⋯⋯幫 QQ 」、「我主管也說過這句耶！轉正後 +1000 ，然後我就換工作了，有一句話你想要賣那個價，要找買的起的人」、「一千... 準備開履歷了嗎」、「低薪公司常用這招，他們眼裡 1000 很多了」、「妳真便宜」。（編輯：陳雅雲）