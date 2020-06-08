火鍋蟹肉棒到底要脫膜還直接煮？行家曝真相：一個大煮錯

▲網友吃火鍋驚見未拆封膜的蟹肉棒。（圖／翻攝爆廢公社）

台灣人非常愛吃火鍋，無論是百元小火鍋或是吃到飽火鍋，一年四季人潮總是沒停過，而一般火鍋的配料分為幾種，分為肉片、蔬菜類、火鍋料等，每一種食材都有其烹飪時間、方法的差異。而近日，就有網友分享自己吃百元火鍋時，發現「火鍋料蟹肉棒」竟然沒有脫膜就丟下去煮，讓他非常疑惑。原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「自己去吃百元小火鍋時，發現裡面的火鍋料蟹肉棒竟然沒有脫膜就被丟下去煮」這讓他不解的問「蟹肉棒丟下去之前應該拆套子嗎？還是應該煮好再拆套子呢？」貼文一出，網友紛紛回應「要先拆，不然塑化劑就融進去了」、「我媽必拆！她說最安全就是拆」、「從沒拆過，拆了肉就散了啊」、「這個不是煮好才脫套嗎？不會散掉啊」、「煮好再拆，先拆再下鍋就全散掉了」、「建議拆掉再煮，不知道廠商來源還是自保比較重要」、「我們家都直接丟欸...熟了從中間戳出來就不會散掉」、「正確來說還是建議拆，因為那個膜雖然有耐熱，但丟下去煮久還是不行，很多人一個大煮錯，丟下去超久才撈起來....」。事實上，對於此議題，食藥署也曾在官網解答，蟹肉棒外的塑膠膜是一種高分子聚合物，有許多種塑膠材料，同時耐熱溫度會是一個範圍而非固定值，各種塑膠材質都有其耐受溫度的範圍，不過塑膠類材質於高溫下的結構相對較不安定，並不建議長時間置於高溫烹煮的環境，「建議料理前拆掉塑膠套是最保險的做法」。（編輯：張嘉哲）