口罩解禁全聯也開賣！男秒衝門市　結局婆媽看傻：我不信

▲網友分享去全聯買到三盒醫療口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區臉書）

隨著國內疫情趨緩，我國口罩部分解封，不少實體通路、網路購物平台都開始賣起醫療口罩，但因目前還沒有疫苗研發完成，不少人仍害怕疫情隨時失控，因此不少通路只要一上架都是秒殺的狀況。近日，就有網友分享自己到全聯買口罩的經驗，貼文引發熱議。原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「全聯現在也開始賣醫療口罩了，結果那天就走進去，聽到請支援收銀後，就帶了三盒回家了」只見貼出的照片中，原 PO 買到三盒 20 入的康乃馨醫療口罩。貼文一出，網友紛紛回應「告訴我哪裡有...我已經跑好幾間了」、「為什麼別人就是買得到啊」、「我不信能一次買到三盒，我家這邊全聯不要說是盒，連個片都沒看到....」、「就求求大神告訴我哪裡可買吧」、「這個我也買到一盒，一盒一百超划算...」、「這個我也買到兩盒」、「我真的要哭了，每天去全聯都沒有買到過」、「哪一間門市有三盒可以買啦！我到現在一盒都沒看過」。另外，也有不少人提供買到口罩之方法「可以跟櫃台小姐預訂喔，還會送酒精，但要七月才拿的到就是了」、「可以先打電話去門市問看看喔」、「台中市市區全聯是要預訂，7 月到貨一人限一盒」、「先打電話去問比較快知道哪幾家有」、「不急的話就預購啊」。（編輯：張嘉哲）