口罩解禁卻更崩潰？店員驚吐「暗黑理由」：真的好困擾

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，卻有一名女網友指出，口罩解禁後，卻讓她更加崩潰，原因曝光後就引來許多人討論。
日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示「如果身邊有這樣的人，拜託大家幫忙勸勸！口罩夠用就好，蒐集顏色到底是什麼病態心理？」
她無奈指出，每個會來店面詢問口罩的人，都會先問有沒有「中衛口罩」，「好心答覆：『現在政府的口罩都還可以買啊！只要預購就好，買得到啊？』結果每個都給我回答：『我就想要蒐集顏色啊！』『有沒有黑色的？我要什麼時候才可以買？』『有沒有豹紋的？有沒有迷彩的？』」
另外，原 PO 透露，偏激一點的客人，還會坐門口等開門、進貨；誇張一點，還會逼問「為什麼沒有？」甚至還有不理性的人會造謠「門市人員只會給親朋好友買，一般人根本買不到」。
這樣的狀況，也讓她崩潰直呼，「可不可以不要再造成別人的困擾！真的！非常！困擾！」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也感嘆直言，「真的是一堆人會問有沒有中衛的，是不是中衛的很重要嗎？其他廠商口罩是不能用是不是，現在這種時期有口罩就很好了！還挑咧」、「因為自由買賣，消費者就挑」、「就是回歸市場機制了」。（編輯：陳雅雲）
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