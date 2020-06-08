去墾丁怎吃才不會被當盤子？內行「神建議」網推爆：天才

▲墾丁大街。（圖／翻攝 PTT ）

隨著國內疫情緩解，不少熱門景點逐漸恢復人潮，尤其最近天氣炎熱，南台灣最著名的玩水聖地墾丁再度湧現滿滿的旅客。近日，就有網友分享跟朋友一起去墾丁玩，到晚上時非常苦惱要吃什麼，沒想到友人的建議讓網友全暴動狂讚。原 PO 在 PTT 貼文指出「這兩天去墾丁體驗潛水，晚上到墾丁大街逛街，目前在高鐵上正在回家路上，到現在還在生氣，我幾個豬朋狗友，在墾丁大街逛一圈，結果晚餐竟然吃超商，還是國民便當，這些人腦袋裝什麼，到現在，墾丁大街的回憶還是超商，沒留下什麼回憶。」貼文一出，網友全與原 PO 觀點不同「你朋友真的明智啊」、「天阿！太聰明了吧」、「這才是正常人啊」、「墾丁就只有超商跟速食店能吃了吧」、「一個南台灣大街的東西跟台北物價一樣甚至更高，誰吃的下手」、「總比被坑好，連路邊攤都很黑」、「上次去逛完也是買速食店回飯店吃哈哈」、「有比超商好吃乾淨價位又差不多或高一點的嗎」、「太聰明了啦」。綜合網友意見，多數人認為墾丁大街的攤販許多都賣得太貴，顯見數年前爆發「盤子滷味」陰影一直在民眾心中揮之不去，不過，也有人表示「其實沒那麼誇張啦，那也是少數店家黑心」、「有吃過炒飯 50 炒麵 60 的還不錯啊」、「就吃有標價的店就好，上次去吃海鮮一個人四百多吃很飽」、「有吃到鴨肉冬粉 50 好吃又便宜啊」、「抵制黑心店家就好了」。（編輯：張嘉哲）