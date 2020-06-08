男發票中大獎！老媽一舉動卻悲劇了　他愣：23年幸運終結

最新一期 3 、 4 月份統一發票已於 5 月 25 日開獎，許多民眾聽聞消息後，都拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有網友指出，自己 23 年第一次中了發票，本來應該相當開心，但在準備出門兌換獎金前，母親的一舉動卻讓他當場崩潰。
先前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己 23 年來第一次對發票中了五獎 1000 元，因此他就開心的約了幾個朋友晚上到家裡喝酒。由於 6 日是領取發票獎金的第一天，於是他就打算去全聯買幾瓶酒回來，因而在手機中設了下午 5 點的提醒。
等到了傍晚 5 點時，原 PO 指出自己本來要起身出發，但卻突然驚覺不太對勁，他想起放發票的外套就冷冷的掛在晾衣架上。沒想到，他的母親因為心血來潮，將他房間所掛的外套全部洗一遍。
原 PO 知曉後，就崩潰直呼，「於是我 23 年來的幸運，被我媽親手了結」，更貼出一張中獎發票因為洗衣機而呈現四分五裂的照片。
貼文一曝光後，也引來許多網友討論，不少人也紛紛留言，「哈哈哈哈哈幫你默哀三秒，可憐的發票中了老媽的毒手」、「原來不只我媽愛偷偷把我衣服拿去洗」、「這時候覺得雲端發票很重要」、「換個角度想，還好不是中兩千萬」、「沒關係！你可以再等 23 年！沒事的～」
不過，亦有網友貼心建議原 PO ，「手機有掃描過發票的話可以去 7-11 把發票再印出來啊」、「印象好像可以重開發票？帶著這張爛糊糊的去問看看哈哈」、「每張發票都有號碼，去 7-11 的 ibon 輸入那張發票產生的年月日和號碼可以再印一張出來，你有用掃描發票的 app 那應該會有中獎發票的明細，你可以去看看」。
針對中獎發票毀損一事，財政部南區國稅局指出，中獎電子發票證明聯有破損不全或填載模糊不清、無法辨認情形者，原則上是不能兌獎，但中獎人可透過「財政部稅務入口網」（https://www.etax.nat.gov.tw）查詢統一發票開立行號查詢，或洽國稅局查詢開立該張中獎發票的營利事業名稱及地址，聯繫該營利事業。
經該營利事業核對該張中獎電子發票證明聯記載事項與存根檔所記載事項確實相符經查明無訛後，可提供加註「補印」 2 字的電子發票證明聯，交與中獎人併同原中獎電子發票證明聯，就可至代發獎金單位兌領獎。
不過，國稅局也呼籲，為避免發票遺失或毀損的風險，民眾於購物消費時可使用手機條碼儲存雲端發票，每期統一發票開獎，除可對統一發票各獎別外，還有機會對中雲端發票專屬獎項，中獎機會多更多，如有設定匯款帳號還可享受中獎獎金自動匯款的便利，還有免徵印花稅。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！