韓國瑜下台後全台將掀罷免潮？眾揭「殘酷真相」：太好笑

▲網友討論罷免政治人物門檻。（圖／翻攝PTT）

高雄市長罷免案於上週六進行投票，最後開出總票數 93 萬 9090 票，韓國瑜被罷免成功，而該結果就讓不少韓粉質疑「根本是門檻太低」。對此，就有網友討論「不少人都說罷免門檻太低，那這樣之後會有很多罷免案嗎？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「有人說台灣法律的罷免的門檻是 25% 很高的機率會成功，可是怎麼沒人著手去準備？如果按照這說法，之後台灣會有大量的罷免案出現嗎？就好像有人說發現新大陸很容易，哥倫布就嗆很簡單你去做啊，但卻都沒人做」。貼文一出，網友紛紛回應「想太多了吧，罷免是要經過三階段大家不知道？」、「呵呵，看起來簡單，做起來很困難，可以執行看看失敗率多高」、「韓國瑜是史上第一人....這有多難」、「黃國昌那時候罷免聲浪這麼高，都失敗了」、「說很簡單的拜託快去連署，嘴砲最簡單」、「 25％ 很簡單？一個市長連 26% 支持者都找不到被罷免很意外嗎，真的太好笑」、「二階段、三階段都超困難好嗎」。綜合網友意見，多數人仍然覺得罷免門檻其實非常高，根據目前規定，罷免要進行三階段步驟，包含 1％ 公民提議、第二階段 10％ 公民連署、第三階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免，且投票人數要達該選區公民數的 25％ ，罷免案才會通過 。（編輯：張嘉哲）