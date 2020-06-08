貓咪爬上神桌向媽祖婆撒嬌　網笑：告狀罐罐不夠吃啦！

▲網友李先生的家裡飼養一隻未滿一歲的貓咪「阿達辣」，牠平時很愛撒嬌，但也相當調皮（圖／網友李呈翰授權提供）

▲阿達辣：媽祖婆，偶跟祢縮，鏟屎官最近買的罐罐不好吃，可不可以跟他說換高級一點的？（圖／網友李呈翰授權提供）

▲阿達辣：不然偶一直餓肚子，好可憐喔，拜託你啦！（圖／網友李呈翰授權提供）

▲阿達辣：什麼時候才能吃到70元以上個高級罐罐呢？（圖／網友李呈翰授權提供）

這個孩子莫非你是在告狀？台南網友李呈翰先生母親養了一隻白底三花虎斑貓「阿達辣（保力達）」，日前發現牠跳上神桌，竟然抱著馬祖婆「講悄悄話」，讓李先生不禁捏把冷汗表示：「是在撒嬌，還是在求伙食好一點？」目前10個月大的「阿達辣」是李先生住在台南的母親領養的貓咪，牠非常愛撒嬌，是家人的心頭寶貝，因此平時大家很寵愛牠，知道牠愛吃罐罐不愛飼料，都會挑選50元以上的罐頭「供奉」牠，好處是牠不挑食而且會吃青菜，算是相當注重飲食的貓星人！但畢竟阿達辣是年輕氣盛的貓咪，正值活潑好動、活力十足的牠經常跳上跳下，還很喜歡爬上神桌，日前牠又頑皮上神桌「找媽祖婆聊天」，只見牠兩手抱著媽祖娘娘的身體，靠近媽祖婆的臉，好像在說悄悄話的模樣，被李先生捕捉下來，搖頭嘆氣表示：「是在撒嬌，還是在求伙食好一點？」隨後因為擔心阿達辣會弄倒馬祖婆的軟身（「軟身」指的是神像有做可活動的關節），因此趕緊喊牠下來。李先生將阿達辣與「媽祖婆聊天」的照片分享在貓咪社團上，立刻吸引許多網友笑噴表示：「貓咪一定是在告狀」、「人家找媽祖婆撒嬌討摸摸啦」、「阿嬤在後面很火」、「媽祖：孩子，不要一直玩我的簾子！」、「貓：娘娘～奴才他們今天沒有開罐罐啦！」、「莫非媽祖有話要交代」、「跟神明許願比較快囉」不知阿達辣是否真的跟媽祖婆許願要罐罐，希望牠能夠美夢成真囉！（編輯：陳珮瑜）