新冠肺炎疫苗會像SARS般無疾而終？專家擔憂1關鍵：要快

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發至今，在台灣的疫情似乎逐漸平穩，但在世界上許多國家仍然有著嚴重的疫情，因此對於研發出「新冠肺炎」的疫苗，就顯得非常重要，但遙想 17 年前的 SARS （嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒）在疫情結束前，疫苗都未研發問世，那這次新冠肺炎的疫苗會不會重蹈覆轍呢？對此美國的專家給出了答案，直呼「真的要加快腳步」。
嚴重急性呼吸道症候群（ Severe Acute Respiratory Syndrome，縮寫為 SARS ），非典型肺炎的一種，該病在中華人民共和國廣東順德首發，並擴散至東南亞乃至全球， 2003 年 3 月 15 日世界衛生組織正式將該病定名為嚴重急性呼吸系統綜合症（ SARS ），向全球發布了旅行警告，稱為 SARS 事件，就連我國都因那次疫情導致台北市立和平醫院「封院」，直至年底 SARS 疫情才較為舒緩，但卻沒有研發出任何可以根治 SARS 病毒的疫苗。
沒想到在 17 年後的現在，全球爆發了 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ），奪走了大量人類的生命，疫情持續至今，人們除了配戴口罩以及保持社交距離外，似乎沒有辦法對新冠肺炎病毒進行有效的打擊，於是「疫苗」的研究就顯得非常重要，但一款疫苗從研發到推廣是長期過程，從研發到批量生產，需要經過動物實驗、人體臨牀實驗、大規模人群驗證有效、世界衛生組織的許可及本國許可等程序，從實驗室走到市場，還有很多關口要過，甚至需要耗時數年。
而疫苗在臨牀實驗期間，會招募感染和未感染病毒的志願者進行實驗。臨床觀察這一小部分人的藥物水平、副作用情況以及效果。只有在小範圍內證明有效，才能推廣到更大規模人群中使用。考慮到志願者招募、臨床反應等因素，這讓實驗的時間很難加速，臨床實驗的具體時間則因不同疫苗而異。根據《 BBC 》報導，日前中國的抗疫專家鍾南山在 SARS 疫情發生十週年的一個研討會上回憶說，中國的研究院當年「做 SARS 疫苗非常辛苦，全部鑑定完成了，要到 2006 年，但是已經沒有病人，所以就不做了」，也因此 SARS 疫苗就停留在動物模型上，並未達到人體臨床實驗階段。
而如今新冠疫苗所面對的難題，也與之前 SARS 遇到的狀況幾乎一樣，除了有著疫情結束的問題之外，製藥公司研發疫苗的資金有限，不可能一直做研究，美國一所疫苗研究所的負責人波蘭（ Gregory Poland ）則更擔憂說，「當疫情成為新聞頭條時，政府就砸錢去做研究。但疫情新聞一消失，科研資助就沒了」，即使科研資金到位，當臨床實驗有條不紊進行時，疫情或許已結束，這意味著無法找到感染病人做大規模推廣，因此無法最終研製出有效疫苗。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。