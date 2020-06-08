鄉民女神PK「泱泱VS黑嘉嘉」喜歡誰？抉擇關鍵曝：太難了

▲網友好奇，黑嘉嘉跟泱泱，誰比較受到大家喜愛？（圖／翻攝 PTT ）

知名旅日台灣圍棋棋士黑嘉嘉，擁有高顏值以及仙女氣質，其在日本、台灣都有不少粉絲喜愛，先前她因登上網路節目《木曜 4 超玩》的一日系列主題而引起許多人關注。對此，就有網友好奇，黑嘉嘉若對上同樣身為鄉民喜愛的木曜女神「泱泱」，這兩人誰比較受人喜愛呢？問題一出後，就引來許多鄉民討論。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示泱泱在板上投票好像沒輸過，但近期黑嘉嘉的人氣也是扶搖直上。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇發問「那麼，泱泱的等級，有辦法跟黑嘉嘉一戰嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中喜愛泱泱的網友都認為泱泱的親民個性及作風，仍是粉絲最喜愛的特點，「泱泱感覺個性很好相處」、「我覺得跟泱泱在一起個性上覺得會比較開心，不過黑嘉嘉帶出門比較有氣質」、「泱泱比較隨和」、「這題真的很難，氣質畢竟不能當飯吃，選泱泱好了」、「跟泱泱相處感覺比較開心」、「老婆當然泱，好相處身材又棒」。喜歡黑嘉嘉的網友，則認為黑嘉嘉清新脫俗的氣質，也是其他女神無法比擬的，「黑++屌打，仙度差太多」、「氣質是無法包裝的，等級差太多了」、「++ 有專長跟自帶仙氣加成」。不過，亦有鄉民指稱兩個人的特點都在不同領域上，是無法比較的，直言「不同類型的」、「各有千秋，都是一方霸主」、「誰跟你選，我全都要」、「不同型在比什麼啦」、「領域不同各有千秋，一個仙一個親切」。（編輯：陳雅雲）