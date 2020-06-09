遭無照女高速撞上！她心軟只要求3萬　後續發展卻引眾怒

▲受害者全文。（合成圖／翻攝爆怨公社）

很多汽機車駕駛都曾有過車禍、擦撞的經驗，不過有一名女子被無照少女闖紅燈撞上，她好心想讓肇事少女些微賠償了事，沒想到對方卻反咬一口，讓她對人性感到不勝唏噓。7日，一名女孩在臉書社團《爆怨公社》抒發心情，她先前曾遭無駕照的少女，騎機車超速闖紅燈撞上，造成腰部肌肉挫傷。她當下看少女誠實認錯，事後便傳了修車估價16,000給對方母親，估量修車及醫藥費、一週薪水，她提了30,000的和解金，如有困難可以分期，殊不知對方媽媽強調沒監視器、肇責非100%屬於少女，並說3萬元無法負擔，更揚言要提告。女孩這才驚覺，當初少女向警方供稱她只是「闖黃燈」。談判破裂後，原Po直至快滿半年才提告過失傷害，法官表示員警當時覺得這場車禍友爭議，便有調監視器，紀錄下對方闖紅燈的影片。調解庭上，少女的父親執意認為3萬是在唬人，並揚言反告。原Po感到相當委屈，因為她手上的收據、薪水、醫藥費、修車費算起來遠超過3萬，卻要一直被對方父母嗆聲，真的很失望，不禁感慨「小時候老師都教小朋友是非、善良、負責，在大人身上，以錢為出發點，就什麼都被人性泯滅」。文章發出1日，已引來近8,000名網友關注，網友們紛紛鼓勵她「這告下去吧，然後拿著證據去法院，法官在法庭上也會希望雙方合解，一切都讓法官去辨，這樣才不會有問題，不用再和對方勾勾纏，不然對方會以為妳怕他們」「還好員警當下有調監視器，遇到好的員警」「跟他說3萬賠償費都出不起了，律師費確定OK？」（編輯：林奐妤）