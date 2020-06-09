新婚夫見「妻子驚人轉變」！超寫實文曝光　妹子笑翻全認

▲南韓一名 31 歲人夫表示，和妻子新婚 3 個月，婚前覺得妻子相當有活力，直到婚後才發現「她在家就是一直躺著」，一大串超寫實文曝光之後，引發許多女網友共鳴。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多夫婦婚後才發現，另一半在家竟有不為人知的一面。日前，南韓一名 31 歲人夫表示，和妻子新婚 3 個月，婚前覺得妻子相當有活力，直到婚後才發現「她在家就是一直躺著」，一大串超寫實文曝光之後，引發許多女網友共鳴笑稱「我躺著看完這篇」。臉書粉絲團《從台灣宅到韓國 집순이의 연습장 》近日分享一段有關新婚人夫困擾的文章，文中一名住在首爾的人夫詢問「女生在家都是一直躺著的嗎？」提到和女友交往 5 年，目前新婚 3 個月，結婚前覺得女友很有活力，就算沒有車也是到處跑，是他第一次看到這麼有行動力、有計畫，且過得忙碌又充實的人，「交往的時候我沒有車可以接送她，她說搭公車、地鐵都可以，為什麼一定要有車？」這點一直很感謝她，卻疑惑表示「可是結婚後她在家就是一直躺著」。人夫接著說，她也不是一直躺著不做家事，周末兩人還是會一起出門吃飯，除此之外的時間她就是躺著，以為妻子是不是哪裡不舒服，她說她一直以來都這樣，還說「能躺著為什麼要坐著？」並稱女生都這樣的。人夫驚訝表示「因為我家都是男的，結婚後我覺得好像開了新世界的大門，知道了什麼不得了的事」。此外，坐在妻子梳頭髮的位置，看著地上成團的頭髮，心想「她真的不是生病了嗎？」放假兩個人都沒事時，妻子會從醒來後一直躺到中午吃飯，突然想到有什麼要做的就起來處理，晚餐突然想吃麻婆豆腐，她就穿個外套飛奔去買食材，做好吃完繼續躺到隔天中午，有約的話就會躺到出門前弄一弄就出門，回到家換好睡衣又繼續躺著，所有躺著能做的事都躺著完成，不解怎麼有人可以躺著這麼久，但妻子也不是懶惰的人，會去運動、自我管理做得很好，不禁好奇詢問「大家都這樣嗎？還是這就是宅女的生活？是不是她的體力比別人差？」為此感到擔心又驚訝。貼文曝光之後，隨即引發熱烈回響，意外引發女網友們共鳴，紛紛回應「嗯，我是躺著看完這篇的」、「我回家沒事也是躺著啊」、「笑死我哈哈，我也是啊！用盡全力地躺著」、「能躺著為什麼要坐著啊？」「我是躺著看到這則好笑的資訊」。（編輯：賴詠璿）