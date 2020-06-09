為何許多名校畢業生會考公務員？過來人點2關鍵：做不來

▲公務員。（示意圖／取自 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何許多名校畢業生會考公務員？」對此就有過來人點出 2 點關鍵直呼「其實都是做不來」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「名校畢業還跑去考公務員的人是怎麼回事」的文章表示，「如果只是私立學校或國立後半段的也就算了，那種名校畢業的，明明你 18 歲後的起跑點跑贏別人，唸到畢業後，你不去職場上爭取更好的舞台，卻回來跟那些起跑點跑輸你的人考公務員，那你開始還這麼辛苦考進那些學校幹嘛，難道都不覺得白考了嗎？真是豈有此理」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬戰翻，更揭露出了 1 個差別，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「就是錢賺夠房貸還差不多想要生活品質」、「不會有中年失業或裁員的問題」、「實在話就是很多會讀書的只適合當公務員，特別會考試而已」、「在台灣文組最好出路就公務員阿」，但也有網友認為「一堆台積聯發科不做跑去考的」、「不少科技業待幾年轉考公務員的啊，至少壓力跟生活品質可以好很多，薪水也餓不死，而且通常都存到買車買房本」、「一堆從台積電聯發科不做來考的」。甚至更有過來人表示「身分地位」和「過得去的薪俸」，「有些高等職缺要求大學畢業，而且還有保障 薪水甚至有主管級待遇」、「高考一級還限定博士才能考」、「安貧樂道，只是想輕鬆點過活而已」。（編輯：王柏文）