咖啡店越開越多！網驚問「真的好賺嗎」　內行曝悲慘真相

▲有網友在 PTT 八卦版提到，發現最近商辦大樓附近咖啡店越開越多，好奇詢問製作咖啡成本低，賣咖啡是否真的非常好賺？貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

許多人在選擇工作時，會將收入作為一大考量，更有不少年輕人選擇投資創業自己當老闆。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到，發現最近商辦大樓附近咖啡店越開越多，好奇詢問製作咖啡成本低，賣咖啡是否真的非常好賺？貼文立刻引發熱議，卻釣出內行人揭悲慘秘辛。原 PO 表示，感覺最近在商辦大樓附近，咖啡店越開越多，但卻發現「新的咖啡店，可能這個月是 A 店，下個月 A 店倒了換 B 店繼續開」，且每間都裝潢得很文青，但乍看之下也要百萬的裝潢費，不禁好奇詢問廣大鄉民「一杯咖啡也是百元內到一兩百元都有，賣咖啡是有這麼好賺？咖啡成本很低？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「嗯啊，很低」、「成本很低，但你要賣得出去啊」、「倒的其實也蠻多的」、「咖啡成本很低，不想買就自己泡」、「我自己泡過，牛奶成本反而比較高 XD 」。不過，也有網友表示「說成本很低的，只說到銷售成本吧？營運成本加上去，一杯也賺不了多少，咖啡店主要業務是要賣豆子才能賺，賣器皿是額外的高獲利」、「門檻低，利潤高，不過關鍵不是咖啡是環境」、「器材、店租、水店、人事通通不用算，說成本一杯 10 元？你是怎麼算的要不要分享一下？」「喝的是房租不是咖啡」。（編輯：賴詠璿）