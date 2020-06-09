三倍券用ATM領回現金2000爽賺？眾揭「真相」：發生啥事

▲據了解，目前預計有近 40 家金融機構，未來可透過 3 家 ATM ，直接領取現金回饋 2000 元。（示意圖／NOWnews資料照）

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府繼推出紓困方案後，再推出「振興三倍券」，擬定民眾將用 1000 元換購 3000 元的振興券；或者透過數位消費達到 3000 元，政府再回饋消費者 2000 元的方案。對此，就有網友討論「怎麼繞了一圈，最後還是現金回到手裡？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「昨天說數位回饋的可以從 ATM 領兩千出來啦，那為何不直接發兩千元啦！到底在幹嘛，硬拗到最後，用數位消費的人手上就是拿到兩千元的現金啊，誰可以告訴我政府在想什麼？」貼文一出，網友紛紛回應「真的笨的是你....是先消費才能回饋，跟直接發不同」、「中文到底有多差？新的方案是你用電子支付滿 3000 後，大概要一段時間後，你可以領回 2000 現金，所以這還是三倍券，不是發現金.」、「這根本不是現金啊，你前面已經多花兩千了欸，一般民眾只是花一千買三千啊」、「發生啥事了...你沒花三千領不到兩千啊，跟一千換三千意思一樣啦」。綜合網友意見，不要覺得領到現金回饋覺得比較賺，因為一般民眾是花一千元買三千元三倍券，但用數位消費的你是已經花了三千元現金，政府回饋你兩千，等同你也是和買三倍券的民眾ㄧ樣都支出「一千元」，並沒有多賺。而根據目前龜會，三倍券 7 月 1 日起預購或數位綁定， 7 月 15 日正式上路，使用期限到 12 月 31 日為止。台灣 2300 萬國民和 15 萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，沒有年齡限制，今年年底前出生的嬰兒也有資格，於實體店面、攤販，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等皆可使用，也可以買彩券。（編輯：張嘉哲）