全球最安全國家排行曝光！台灣跌至16名　一指標卻超強

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，各地仍有確診案例傳出。對此，英國智庫「Deep Knowledge Group」於 5 日就發表了最新全球防疫排名報告，值得注意的是，台灣原本在 4 月份的報告中為第 7 名，但在這次報告中竟跌至 16 名。
英國智庫「 Deep Knowledge Group 」於 5 日發表了最新《新冠病毒區域安全評估》（ COVID-19 Regional Safety Assessment ）報告，內容中主要是針對世界衛生組織（ WHO ）、美國疾控中心等所公開的數據，來對各國的概況進行分析。
其中評分項目大致包含隔離有效性、政府危機處理效率、監控與偵測能力、醫療設備準備程度、區域恢復能力以及緊急預備能力。而此次報告中，排行前 10 名的國家為瑞士、德國、以色列、新加坡、日本、奧地利、中國、澳洲、紐西蘭與南韓。
4 月份的報告中，台灣原本位居第 4 名，但此次卻跌至 16 名。評分項目中，台灣在「醫療設備準備程度」（ Healthcare Readiness ）上僅獲得了 68 分的成績，與第一名的瑞士 101 分相差 33 分；不過，台灣在「緊急預備能力」（ Emergency Preparedness ）上得到了 111 分的好成績，遠高過瑞士的 95 分。
報告表示，瑞典與德國之所以能得到 1 、 2 名的好成績，主要是因其在不犧牲公眾健康與安全的前提下，透過科學、事實的方法，嚴謹處理鬆綁封鎖措施的決定。不過，報導也指出，此份調查僅是一份「風險評估」報告，若在不同國家與地區也會有所不同。（編輯：陳雅雲）
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