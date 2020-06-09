小資族揭「新北宜居地前四名」　在地人狂噴第二：憑什麼

▲新店。（示意圖／翻攝自《玩遍台灣》臉書）

▲林口。（示意圖／翻攝自遊客臉書）

現代台灣的房價逐漸攀升，許多市中心的房子對於年輕小資族來說根本買不起，因此就有小資族網友在網路上揭露「新北市的宜居地前四名」，沒想到卻有在地人對於新北市移居地的第二名紛紛論戰，直呼「到底憑什麼」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「新北老四是新莊三重中和？」的文章表示，「新北老大是板橋，老二新店，老三永和，那老四是新莊、中和、三重哪一個，捷運中和新蘆線還剛好是同一條，有沒有八卦」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有在地人針對第二名「新店」有所意見，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「排永和沒排中和，新店應該更後面」、「老二新店是想笑死誰」、「新店山區就扣不少分」、「新店又老又舊，生活機能又差，根本沒人遷入，只剩住戶，到底憑什麼第二名」，而大部分網友認為「林口」才是新北市第二名，「新北老二是林口，機捷現代化城市」、「林口三井 OUTLET 、林口昕境國賓、林口長庚醫院、林口站」、「林口交流道，食衣住行育樂，新北置產首選」。不過也有網友點出林口的缺點，「林口買那只有住院比較方便，通勤會很痛苦」、「林口溼度加空污 不像新店近台大、大安，景美橋用走都入北市」、「工作在台北的話，林口會塞到叫不敢啦」，引此綜上所述，大部分網友認為如果是要進台北市工作，那選擇新店會比較優質，但如果只是要選擇休閒生活，那選擇林口生活機能會比較豐富。（編輯：王柏文）