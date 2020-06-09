男台北→新竹送驚喜給女友！她卻喊「不要」　理由眾秒懂

▲原 po 與女友因課業而分割兩地。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲一名網友分享自己的遠距離戀愛故事。（圖／翻攝 Dcard ）

許多情侶面對遠距離戀愛時，可能因距離或是雙方時間忙碌等理由，導致兩人走向分手。不過，就有網友指出，自己和女友因為讀書關係分隔兩地，某日他就心血來潮，想衝到女友租屋處給驚喜，但沒想到見面後女友卻稱「不要再給她驚喜了！」而理由卻讓一堆人相當感動。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己和女友在一起三年之久，高中畢業後，自己在台北讀書，而女友則是考上新竹的大學，「新竹到台北雖然不是很遠的距離，但還是沒辦法天天見面，算是微遠距離吧！大概兩週才會排出一天能夠相處一整天」。他指出，近期雙方因為接近期末，課業比較重，甚至原 PO 的姊姊出了車禍，最近都必須和母親輪流在醫院陪伴家人，造成了雙方排不出時間見面的情況。就在姊姊終於康復出院後，原 PO 打算不告知女友，就偷偷前往新竹給她驚喜，「週六我就搭客運前往新竹，到她的租屋處按門鈴，她開門看到是我，很驚訝也很開心，我們又一起度過了很快樂的一天」。不過，女友事後就坦白希望原 PO 以後要來見面都能提早通知，不希望再給她驚喜。對此，女友也解釋理由，直言「因為是要和你見面，所以等待的時候也變成開心的了，這樣我不只見面的當下開心，就連見面前的幾天也會是開心的期待著」。知曉真正原因後，也讓原 PO 開心直呼，「聽到的當下我真的笑的合不攏嘴，超幸福的一直傻笑到有些不知所措，只好抱緊好好疼愛她」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「原本以為是原諒的顏色，結果是白色啊」、「懂那個期待見面的感覺，會比見面當下還要開心」、「小確幸好幸福」、「我也會從要見面的前幾天就開始期待到見面的那天！」、「我跟男友是 1 、 2 週見一次，也是會開心、緊張到晚上睡不著、睡不好哈哈哈哈」。（編輯：陳雅雲）