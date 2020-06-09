工作中遇到部隊教召怎辦？職場男曝「背後心聲」：超級棒

▲教育召集。（示意圖／記者陳雅芳攝，2018.08.05)

台灣的男生通常都必須入伍服役，雖然時至今日，役期的時間正不斷縮短，但面對「當兵」這回事，依然是男孩們必經的過程，即便是退伍了，還是要面臨「教育召集」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「若在工作的時候遇到部隊教召怎辦？」沒想到就有許多在職場的男性點出「背後心聲」直呼「其實超級棒」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「不會被教召算福利嗎？」的文章表示，「有些公司好像不會被教召，可是教召好像也不太會管你吧，有過來人知道嗎？所以不會被教召算福利嗎？還是損失？有卦嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量過來人網友討論，點出超棒的背後心聲，留言區蓋起高樓。當過兵的網友們紛紛表示「教育召集其實是讓自己好好的休假，還有錢拿」，「真的是一份額外薪水與休息七天」、「可以休息又有錢領」、「國營不會被教召，可是我更想請公假領雙薪」、「超想進去休息當學長，一個禮拜不用面對台灣鯛超棒」、「放空一週沒啥不好」、「不算吧，我好想被教召」、「想進去被關，好好休息，外面太累了」。事實上，根據我國後備指揮部網站表示，教育召集之範圍、人數、時日，由國防部按年度計畫實施，於退伍後 8 年內，以 ４ 次為限，每次不超過 20 日 。但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。目的在於培養國軍後備潛力，增進後備軍人軍事素養與戰鬥技能，以適應動員戰備需要。（編輯：王柏文）