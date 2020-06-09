若中國經濟崩潰會爆發民怨？兩路人馬揭2面向：會受不了

▲自中美貿易戰以來，美國中國關係還未有明顯的改善。（圖／美聯社／達志影像）

▲北京市。（圖／美聯社／達志影像）

自中美貿易戰以來，美中關係還未有明顯的改善，卻又爆發了 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ），讓大量的民眾患病，甚至喪失生命，對民生百業都造成影響，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「若中國經濟崩潰會爆發民怨？」沒想到就有兩路人馬直接揭露了 2 點面向直呼「有錢人會受不了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「中國經濟一路向下，民怨第一爆發點會在？」的文章表示，「大家都知道，中國沒有選舉，執政合法性靠的是經濟高度發展，今後各國都估計，中國經濟將一路向下，民怨政府對立也使維穩費一路往上攀升，一旦向下的經濟撐不住向上的維穩，中國民怨第一爆發點會在哪？新疆？香港？武漢？」，此篇文章一出，立刻引起大量過來人網友討論，更有兩派人馬揭露 2 面向，留言區蓋起高樓。有一部分網友認為，如果中國經濟真的垮掉，那第一個爆發民怨的地方是「北京」，「北京，有錢人受不了」、「北京，不給擺攤」、「北京」、「北京啊，一線城市第一個倒，連跑單幫都準備掛吧」、「北京啊」、「我認為北上廣深受害完後，中國就不行了」。但另一個面向，大部分網友認為，即使中國經濟垮掉「也會維穩得非常成功」，「不可能，他們都被洗腦日子難過都是美國害的，要不是黨的努力，中國人都餓死了」、「我覺得現在這中共完全壓制的情況，頂多小打小鬧一下」、「中國哪敢有民怨」、「控制力太強，很難倒，早被洗腦完了，不會爆」、「很難，因為洗腦很徹底」、「 中國人距離爆發革命還很遠，而且又不是民變就會顛覆政權」。（編輯：王柏文）