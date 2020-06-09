黃捷遭復仇罷免準備GG？網抖出「鳳山數據」震驚：好瞎喔

高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，但結果一出引爆各地罷免戰火，其中高雄市議員的黃捷遭開第一槍，罷捷臉書社團重啟，目前第一階段已經達標。對此，就有網友相互比較 2020 總統大選以及此次罷韓案鳳山區的投票數，直指「黃捷基本上不可能被罷免成功」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「小弟我去看了一下中選會的網站，這次罷韓，鳳山區有 29 萬 4083 位選舉人，然後投出 11 萬 7795 張罷韓票，等於鳳山這次有 40% 的人出門罷韓；而這次一月初大選韓國瑜在鳳山拿了 82432 票，也就是罷韓 11 萬 7 對上挺韓 8 萬 2 ，這樣想罷掉黃捷根本不行。」
貼文一出，網友紛紛回應「用邏輯想也知道，韓國瑜是在巔峰時拿到 8 萬 2 千多票，現在罷韓 11 萬 7 裡面有多少是跑票的，用想的就知道」、「覺得好瞎喔，罷韓是因為他的所作所為，但黃捷做了啥？這種報復性質的罷免真無聊」、「浪費社會資源，就讓他們去弄吧＝＝」、「到時反對票大於贊同票才好笑」、「你要先確定當初韓的 8 萬現在還有喔！看看罷韓得票數有多少是倒戈的」。
而對於民眾發起罷捷行動再起，黃捷本人則回應，不會反對市民行使公民權，如果連署罷捷，有超過一定比例的鳳山選民認為是她的問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧，盼大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立。（編輯：張嘉哲）