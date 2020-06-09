黃捷遭復仇罷免準備GG？網抖出「鳳山數據」震驚：好瞎喔

▲網友透露此次鳳山區同意罷免韓國瑜的票數大於韓總統大選鳳山區得票。（圖／翻攝 PTT）

高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，但結果一出引爆各地罷免戰火，其中高雄市議員的黃捷遭開第一槍，罷捷臉書社團重啟，目前第一階段已經達標。對此，就有網友相互比較 2020 總統大選以及此次罷韓案鳳山區的投票數，直指「黃捷基本上不可能被罷免成功」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「小弟我去看了一下中選會的網站，這次罷韓，鳳山區有 29 萬 4083 位選舉人，然後投出 11 萬 7795 張罷韓票，等於鳳山這次有 40% 的人出門罷韓；而這次一月初大選韓國瑜在鳳山拿了 82432 票，也就是罷韓 11 萬 7 對上挺韓 8 萬 2 ，這樣想罷掉黃捷根本不行。」貼文一出，網友紛紛回應「用邏輯想也知道，韓國瑜是在巔峰時拿到 8 萬 2 千多票，現在罷韓 11 萬 7 裡面有多少是跑票的，用想的就知道」、「覺得好瞎喔，罷韓是因為他的所作所為，但黃捷做了啥？這種報復性質的罷免真無聊」、「浪費社會資源，就讓他們去弄吧＝＝」、「到時反對票大於贊同票才好笑」、「你要先確定當初韓的 8 萬現在還有喔！看看罷韓得票數有多少是倒戈的」。而對於民眾發起罷捷行動再起，黃捷本人則回應，不會反對市民行使公民權，如果連署罷捷，有超過一定比例的鳳山選民認為是她的問政失職、阻礙鳳山發展，一定不會戀棧，盼大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立。（編輯：張嘉哲）