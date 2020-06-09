電費每次破萬！人妻忍痛「神決定」秒變2275元　全場跪了

▲網友分享將家中的家電都換成一級變頻節能，電費大降一萬元。（圖／翻攝爆廢公社二館）

你是否每次收到電費帳單的時候，都被上頭的金額嚇到呢？近日，就有一名人妻表示，自己住家是四層的透天厝，夏天的帳單寄來，每次都噴掉一萬三千元，但自從自己忍痛做出「一個決定」之後，最新一期的帳單寄來自己都嚇到，貼文引發熱議。原 PO 在「爆廢公社二館」貼文指出，家裡是 4 層透天厝的格局，家電幾乎是吃電怪獸，一樓就有冰箱兩台、還有 24 小時開著的熱水器、廚房一堆電器、飲水機、洗衣機等等；至於 2 樓、 3 樓則是有冷氣、小型冰箱； 4 樓則是 KTV 視聽室，由於家裡又有小孩，如果沒出門，基本上冷氣 24 小時是一定的，冬天則是開暖氣。「這樣下來，每次帳單下來，夏天都是一萬三千多，冬天也要六千，就這樣繳了 8 、9 年」原 PO 提到「最後自己忍痛把所有大型的家電都改成一級變頻節能，例如冷氣、冰箱、洗衣機等等」結果一換，最新一期的電費竟變成 2275 元，比以往夏天同期省下一萬元。貼文一出，網友紛紛回應「天阿！全換一級變頻嗎？口袋要很深啊....」、「其實真的早換也好，一年下來電器的錢都回本了」、「以前用不是變頻的每次電費快五千，改變頻冷氣就變三千初，省蠻多」、「傻眼，原來變頻可以差到一萬喔，我先跟我老公商量一下」、「其他的我覺得還好，冷氣一定要變頻，吹兩年直接省回來」、「嗚嗚嗚我跪了，全換變頻沒錢啦哈哈」。（編輯：張嘉哲）