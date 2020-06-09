男喊荔枝就要吃公的！婆媽傻眼「有分公母」？　真相曝光

▲網友表示荔枝只吃公的，沒想真相竟是母的會生蟲。（圖／翻攝爆廢公社）

台灣水果眾多，因應每個季節的變化，有不同的水果上市，其中荔枝是不少人愛吃的水果之一，於 4 月到 6 月都是產期。近日，就有網友分享自己吃荔枝的時候都只吃「公的」，貼文讓不少婆媽困惑「荔枝哪有分公的母的啊？」引發熱議。原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「現在正好是荔枝的產季，有人跟我一樣荔枝只吃公的嗎？每當剝完一顆一定對看 10 秒以上，確認它是公的我才會放進去碗裡面，長大才知道吃荔枝是為了考驗眼力」。貼文一出，引來不少人不解提問「荔枝哪裡有公母啊」、「身為家庭主婦的我竟然不知道荔枝有分公母？」、「原來還有分公的母的喔？」、「跪求怎麼看公的母的」、「不知道有公母之分」、「活了這麼久不知道荔枝有公母欸」。而也有網友馬上懂原 PO 的梗「母的會生蟲啦！」、「我知道哈哈，母的會生蟲，我都給我老公吃母的 XD 」、「看起來有蟲的我都是給老公吃哈哈」、「今天也撥了兩斤荔枝，大概丟掉一斤母的，荔枝真的很多蟲哈哈」、「我媽也這樣說欸，荔枝別吃母的喔哈哈」。而事實上，荔枝樹開花，花朵確實有分公花及母花，公花會先開母花再接著開，而在開花期間花朵會分泌豐富花蜜，引來蜜蜂幫忙將公花的花粉傳授到母花上，才能結果，也就是說，結成果實的都是母花，所以以荔枝果實來說並沒有公母之分，僅是網友逗趣指稱會生蟲的荔枝是母的，沒有長蟲的是公的。（編輯：張嘉哲）