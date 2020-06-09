女想掌管另一半存款！「背後用途」曝光　網戰翻：太唬爛

▲網友指出，自己女性友人希望另一半能將存款的使用權交付給她。（圖／翻攝 PTT ）

不少人總是會針對未來會陪伴自己一生的人，在心目中開出理想的擇偶條件。對此，就有網友指出，自己遇到一名單身女性分享她的擇偶條件，對方希望「男方要把存款給女方投資理財」，更曝光背後用途，但原 PO 聽聞後卻搖頭直呼「不可能！」有一名網友於 PTT Boy-Girl 板上發文，表示自己雖然單身，但某日就跟一位同是單身的女生朋友討論彼此的擇偶條件，但對方就提到「希望男方要把存款給女方投資理財」，更指出要求的用途是想要幫忙男方投資理財。原 PO 坦言，一聽到當下完全無法接受，「我也覺得女生控制慾望強，而且感覺女方沒安全感，個人覺得就算我老婆這樣要求我，我都會拒絕了，何況男女友關係時就要管人的存款流向」。這樣的狀況，也讓原 PO 好奇發問「請問大家怎麼看？同不同意？希望推文能提到性別和同不同意以上論點，謝謝！」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多鄉民一看後也紛紛搖頭直呼，「這應該結婚後看來會比較恰當，也跟男女無關，信任度夠」、「誰會同意？太唬爛了很難相信」、「阿姨覺得很不行！成年人要為自己的財務狀況負責」、「如果她有巴菲特的技術，那一定 ok 的」。不過，亦有人提出其他看法，直言「我跟另一半的情況是相反，因為不會理財投資，所以早早就說婚後錢給他管，看兩人共識吧」、「就有的人接受有的不接受啊」、「我爸的錢都給我媽啊，所以勒？」、「如果是很會理財的，何樂不為」。（編輯：陳雅雲）