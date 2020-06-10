家樂福自有品牌有啥好吃？網激推「1商品」：勝過好市多

台灣量販店林立，也因此造成市場競爭激烈，許多大廠更逐漸推出自有品牌，為的就是希望能在量販店市場脫穎而出，家樂福近幾年也推出不少自有品牌商品。而日前有網友就在 PTT 提問「家樂福牌有什麼好吃的？」結果許多老饕紛紛激推「 1 商品」，直誇「勝過好市多，超好吃」。

原 PO 在 PTT 八卦板發文指出，若拿家樂福芝麻湯圓與桂冠芝麻湯圓相比，雖沒吃過家樂福的不知口味如何，但他覺得桂冠好吃；而若是家樂福冰淇淋 vs 杜老爺超級/enjoy冰淇淋，他一樣沒吃過家樂福牌，又不敢買，他直言「目前看到的家樂福牌食物都不敢買...」並詢問大家「家樂福自家的東西有甚麼推的啊？」

▲網友在 PTT 發問「家樂福自有品牌有啥好吃？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友意外狂推「烤雞」，紛紛留言「烤雞，CP 值不錯」、「烤雞屌打 costco 」、「烤雞兩間都吃過，確實覺得家樂福的醬汁比較香」、「家樂福烤雞比 costco 好吃，之前打烊前去買，一隻才 99 元」、「烤雞、麵食 CP 值很高」。

另還有人直指「」「我家福樂冰淇淋超讚」「原味希臘優格，每次都買不到」、「番茄義大利麵不錯，真心推薦」、「比較常買的大概就麥片、冷凍水餃、熟鍋貼、粿仔條、細拉麵」、「咖啡核桃卷好吃，我家這的家樂福有露特西亞的麵包也好吃」。（編輯：許苡晴）