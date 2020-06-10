男問「做工一天4300」算底層？過來人嘆1關鍵：沒贏過28k

▲工地。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

現代人工作都非常辛苦，不論是白領或藍領階級，都各有各的甘苦談，但近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「做工一天領 4300 元還算底層嗎？」沒想到過來人紛紛點出1關鍵直呼「如果沒達到，其實連 28k 都沒贏過」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「做工一天 4300 還算底層嗎」的文章表示，「今天又莫名其妙賺了 4300 元，用我青春的體力，揮汗的淚水，交織而成用不盡原動力，衝破勞工天花板，不過人家還是看我髒髒臭臭豪噁心，是嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量過來人網友討論，甚至更點出 1 關鍵直言「非常重要」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為其實一天 4300 元已經非常不錯，但「穩定」才是重點，「先不討論底層，我是女的，我不會選工班頭喔...選你幹嘛...你一天 4300 元，工班頭笑呵呵」、「一週能五天再來說」、「你做滿 24 天三個月才算」、「看夠不夠穩定阿，不然一個月每天領 4300 元，一個月沒工」、「求穩定吧，不然這工作也沒贏 28K 的初等考」、「每天都有 4300 元嗎？應該沒有吧」、「這種的是一個月才接得到一次這種好康吧，接下來全喝西北風」。（編輯：王柏文）