你是牛脾氣嗎？直覺認為誰是少奶奶　秒解「真實性格」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？根據 Look Pretty 報導，上圖中共有 4 個女子，憑直覺選出哪一位是少奶奶？答案將神解你的「真實脾氣與性格」。





結果分析





#選 A 的你：





你是個個性平穩，不隨便發怒的人，就算遇到許多不合理的事，你也只會在心中咒罵，但因為如此，你很容易累積太多情緒，時間一久，很可能會因一件小事爆發，因此有些人會覺得你生氣很莫名其妙，就算是那種長期讓你不爽的人，也要以理智人比較好喔！





#選 B 的你：



你是一個很有自信的人，只要有把握的事，你都能做到超過 100 分！你很會找重點，且知道如何融會貫通，最重要的是，你一點都不怕挫折，有著越挫越勇的個性，不過同時你也是個非常固執的人，無論遇到任何困難，你都會堅持自己的立場。





#選 C 的你：



你具有獨特風格與做事原則，雖然你會聽旁人給的建議，但大多只當參考，最後的方向還是會照著自己原先的計劃走，你不喜歡別人一味的糾正，除非對方是讓你感到敬重、景仰的對象，否則你可能會完全置之不理。



#選 D 的你：



你很善良，做事會顧及周遭所有人的感受，不希望有人因此受到傷害，同時你也希望整個場合都在你的掌控中進行，但若都把事情攬在自己身上，容易造成一些不必要的麻煩及誤會。此外，你也是個很勇敢的人，在面對在恐懼時，總能臨危不亂。（編輯：許苡晴）



