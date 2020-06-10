iPhoen消失在大海！救生員「一神招」秒救回　網全看傻了

▲一名女網友分享自己從大海找回手機的過程。（圖／翻攝 Dcard ）

當心愛的 iPhone 掉落在大海裡，一定相當悲痛。不過，就有女網友指出，自己先前去關島遊玩時，讓裝在防水袋裡的手機漂浮在海中，等發現時手機早已消失不見！但她事後竟靠著 iPhone 一功能，成功找回，讓許多人感到驚嘆。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己去年和朋友到關島遊玩時，當時到了一個靠海的度假村，他們當時躺在海岸邊的流動圈裡遊玩，原 PO 坦言因為躺著太舒服，就把裝在防水袋裡的手機放在了海上漂浮著。但當她想起要拿手機拍照時，發現手機早已消失，著急的她就開始詢問海灘上的遊客，「當下真的是矇了，我們走遍全部可以走的海域範圍，但就是沒有，完全沒有，隨著時間流逝，我們越來越急，越來越覺得沒有希望了」。之後，原 PO 的朋友就找尋岸上的救生員幫忙，對方甚至還戴上浮潛的蛙鏡下海幫忙找尋，但仍舊沒有。不過，救生員突然回到岸上拿出他的手機，請原 PO 朋友在他手機裡的尋找 iPhone 輸入帳號，結果竟然連上了！因此，他們透過尋找 iPhone 上的地圖顯示，發現手機漂到了隔壁海灘，她們就立馬緊隨救生員拼命沿著沙灘跑到另一個海灘，「當下真的是分秒必爭，而且雖然顯示了手機在隔壁海灘但也沒有辦法知道確切位置，後來我們衝到另一個海灘的時候，真的超級幸運～剛好在海裡的一對外國夫妻撿到了手機」。成功找回手機後，原 PO 也十分感謝幫忙的救生員，讓她這段旅途不會敗興而歸！不過，她也給出結論，直言「尋找 iPhone 一定要設定好！！！然後遇到問題一定要保持冷靜跟樂觀，最後就是等待奇蹟出現哈哈哈」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言表示，「這時候貴的手機有貴的用處了」、「真的是『茫茫大海』」、「以後不要亂放亂丟」、「好盡責喔讚讚！恭喜原po重回手機的懷抱」。（編輯：陳雅雲）