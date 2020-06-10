日本橘白貓課長涉嫌詐欺罪　火速移送法辦抱緊處理！

▲Tamaske被揪出不法之事（圖／Twitter@aokibosai）

▲關於詐欺罪牠試圖解釋（圖／Twitter@aokibosai）

關於這件詐欺疑雲，Tamaske解釋道：「我曾經試圖告訴負責人已經吃過了，但是沒有遇到任何麻煩，所以我沒有罪惡感。」覺得整件事是自己被陰了，不小心中圈套陷入一場職場的鬥爭！

▲訪問同事狗狗的證詞（圖／Twitter@aokibosai）

為了釐清整個案情的真相，另一名同事狗狗提供有關嫌疑人的詳細證詞。偵查到最後因為人證物證不足而釋放Tamaske，沒想到判決止不住其他員工的怒火，Tamaske只好獻上最大誠意土下座道歉，平息這場風波！

▲土下座致歉（圖／Twitter@aokibosai）

這一系列都是青木防災公司惡搞Tamaske的kuso圖，會心一笑的創意吸引網友表示：「我原諒你！」、「看起來是慣犯！」、「

你又被抓了！

」、「這是一種狡猾的惡意犯罪！」。其實Tamaske是青木防災公司收養的流浪貓，在公司相當有人氣備受員工寵愛呢！（編輯：楊釆蓉）

日本一間銷售消防設備的「青木防災公司」，日前在Twitter@aokibosai上發布重大消息，原來是公司一名擔任公關總監的橘白貓「Tamaske」課長，這名員工竟然被人揪出不法之事……公司高層表示已經每天提供一次的零食福利，但貓課長Tamaske卻涉嫌欺詐而被捕，原來是因為Tamaske非法收受第二份零食，即使被其他員工直擊，仍然裝傻一臉看起來「我沒有收到任何東西！」被捕的態度相當高傲，死命否認罪行！