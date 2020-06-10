當郵局櫃台超爽？男揭「真實待遇」　眾震驚：打趴一堆人

▲網友分享郵局內勤人員薪資。（圖／翻攝 Dcard ）

▲網友分享郵局內勤人員工作內容。（圖／翻攝 Dcard ）

「 3 萬 16 個月⋯已經打趴一堆人，外面要 3.5 萬才能跟你一樣⋯還要擔心何時被資遣（公司倒了）」、

公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，更有不少人擠破頭拚考試，就是會了獲得公務員工作的機會。對此，就有網友分享了自己在郵局櫃台工作 1 年的經歷，更曝光薪資待遇，而引起許多人討論。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己擔任郵局櫃台，已經有 1 年的時間了，因此，他就想來向大家分享一下郵局櫃檯的薪資以及工作狀況。薪資部分，原 PO 指出，自己為郵局專二內勤，其於去年 10 月已經調整過薪水，目前是 32530 元，若扣掉勞健保、工會費、慰問金等，仍有 30700 元左右，試用期部分則為六個月，而試用期間薪水以全薪支付。另外，內勤人員每個月都有銀管津貼，就是保管大量現鈔的額外補貼，該津貼會依照當月自身保管數目的不同而有所增減。他透露，一般來說儲匯台的銀管津貼平均落在 1500 元，但郵務台的津貼較少，平均 800~1000 左右。若在試用期間，也有可能會拿到少量的津貼，也有可能拿不到，一切都看主管。而郵局沒有所謂的「年終獎金」，是改以「績效獎金」和「考核獎金」。他指出，通常是過年前、 8 月份會各發一次，依照該局的表現以及經理給你的考核，這兩項獎金會有所遞減，「一般都會領到差不多 4 個月左右，但是有些表現較差的局領的就會比其他局還要少一點。如果沒有完整的考核年度，這些獎金會以該考核年度之既有年資打折後發給。」除此之外，原 PO 透露，員工的底薪只要過一個「完整」的考核年度，就會往上調一級，目前升上一級會調薪 1050 元左右，「 10 年之後調的就會比較少，碰頂約 5 萬；以剛拿到一個完整考核年度、各項表現在平均線以上的內勤員工來說，年薪大約落在 55 萬上下」。另外，工作內容方面，他也分享了自己內勤櫃台一天的生活，從早上 8:15 開始上班簽到後，就必須開始招保險、清點、點帳等事務，「這是比較大略性的工作啦，不過每一局通常都是要做這些事的，點帳部分建議上午跟下午各一次。」最後，他也建議要考取郵局內勤職務的考生，可以同時江「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」及「金融科技力測驗」這兩張證照一起考到手。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也留言回應，「收入算不錯了欸！我普考過 5 年了，去年年收也不到 60 」、「一直對郵局的工作很好奇！感謝分享～先收藏了」、「一般來說，非工科的畢業 5 年內有 5 萬已經不錯了，而且現在國際情勢很亂，有份穩定的薪水算很好了」、「吃飯 70 分鐘也太爽，我之前在某大局只有 30 分鐘，走去買便當回來用吞的，還好離職逃跑了」。（編輯：陳雅雲）