美國一定會保衛台灣？知情人抖出4點關鍵：不會被拋棄

▲美國和中國。（圖／美聯社／達志影像）

▲為提升奪島作戰能力，解放軍海軍引進氣墊船，對我國離島防衛構成威脅。(圖/中國大陸國防部)

「兩岸關係」是自古以來延續至今的問題，其中包含了許多錯綜複雜的政治立場，也因此美國也常常在其之中相互協調，即便中共立場強硬，美國讓台灣還是有一個「靠山」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「若兩岸屆時開戰，美國一定會保衛台灣嗎？」對此就有知情人點出 4 點關鍵直言「台灣不會被拋棄」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「我認為美國一定保衛台灣五個理由有沒有問題的掛」的文章表示，「美國人做事情最看所謂的機會成本，今天如果兩岸開打，那美國鐵定會來幫助台灣」，原 PO 甚至更提出 4 點理由，分別為「美國只需要花很小的成本就可以殲滅掉共軍艦隊」，而中國很可能會付出極大代價，所以美軍的代價遠遠小於中國的代價，再來是「失去台灣將對整個東亞跟太平洋造成不可預估的後果」，除了共軍可以長驅直入美國的太平洋外，北上可以封鎖日本，南下菲律賓、印尼，甚至連澳洲都會被其影響，台灣就像天元雖然地小但連接全圖。還有「美國若不出兵幫助台灣，將會在外交上造成極惡劣影響」，因為這等於是告訴美國盟友，美國必要時會拋棄自已的重要盟友，美國將會失去一定影響力，最後則是「意識形態問題」，等於告訴全天下美國容忍獨裁極權消滅民主自由，西方國家不可能忍受這種事情，因為這會有骨牌效應。此篇文章一出，立刻引起大量過來人網友討論，留言區蓋起高樓。雖然有一部分的網友認為「美國不可能因為這些就出兵幫忙」，「想太美，幫台灣對美國完全沒好處，美國又有什麼義務要幫台灣？」、「打架還是靠自己比較實在」、「轟幾天後美國才來支援，台灣已死傷慘重」。但也有網友指出「台灣在太平洋的戰略地位，可以說是現代版的街亭，絕對不會被拋棄」，「有點國際常識就知道台灣是美國在西太平洋的核心利益，重點在『利益是台灣這個島，只要這個島還在美國控制下就好』」、「台灣地位在軍事上就是天元，美國失去了台灣，之後更沒有軍事力量壓制中國的深海海軍」、「台灣是極少數有美國國內法保障，國會可以干涉總統在美中關係中處理台海戰事，除非美國國會認定不再將中國列為軍事威脅，或五角大廈放棄遊說內部要警戒與中國開戰的可能，或是中國政府主動承認台灣是獨立國家，台灣只要存在台海戰爭能讓美國合法攻擊中國的藉口，台灣就不會被美國政府拋棄」。（編輯：王柏文）