韓國瑜主題園區手稿曝光！高雄人驚喜答覆：明天市府上班

高雄市長韓國瑜罷免案於 6 日通過，同意罷免票數高達 93 萬 9090 票，成為我國政治史上首位被罷免的直轄市長，而韓國瑜本人 9 日下午也在臉書表示，將會尊重罷免結果，不考慮提出任何罷免訴訟，對此就有網友認為高雄市長韓國瑜將在台灣民主歷史成為重要的一頁，曝光其設計的「韓國瑜主題紀念園區」手稿，引起眾多討論。

韓國瑜 2018 年當選高雄市長，隔年 10 月向高雄市府請假競選總統，今年 6 月遭高雄市民罷免，在台灣選舉史上畫下重要的一頁，對此就有網友發揮巧思，結合韓國瑜歷年來的施政措施與政績，替其規劃了紀念園區，其中就包含愛情摩天輪、滯洪池、愛河抽水站與紀念碑等，獲得不少好評。

▲網友分享「韓國瑜紀念園區」草稿。（圖／翻攝自 PTT ）

▲網友分享「韓國瑜紀念園區」草稿。（圖／翻攝自 PTT ）

對此就有網友表示儘管貼出來的僅是草圖，但完全能想像出建立的樣子，並誇讚原 Po 「很有創意欸，明天市府上班」、「根本是個天才，這圖拿去招標看看」、「下任工務局長是你了」、「多個願望一次滿足」、「這個應該可以報紅點設計獎」、「這我願意朝聖」、「提案王是你」。

另外也有熱情網友回應建議新增「滷肉飯攤位」、「石油站」，也提議「紀念品可以賣追蹤器，離園時可以裝在車子引擎蓋」、「應該做成浴缸形狀，裡面有塞子」、「門票優惠價大人 666 元，小孩 66 元」、「穿雲箭可以插樹上」、「餐廳可以賣汕頭火鍋」、「門票上面的字記得要雙語」。（編輯：楊智傑）