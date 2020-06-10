嚕毛到一半沒電　橘貓無奈穿「半甲露背裝」網笑：好潮！

▲網友林先生養了一隻3歲的橘貓「啊噗」（圖／網友林勝澤授權提供）

▲日前怕啊噗很熱，林先生心血來潮買了電動剃毛機幫牠嚕毛，沒想到嚕到一半竟然沒電了！（圖／網友林勝澤授權提供）

▲只剃一半的模樣很像穿「斜肩露背裝」（圖／網友林勝澤授權提供）

▲只好趕緊拿出肉泥先安慰一下主子（圖／網友林勝澤授權提供）

▲等剃毛器充飽電後，才幫啊噗嚕乾淨（圖／網友林勝澤授權提供）

看來應該要開10個罐罐賠罪了！網友林勝澤日前因為天氣熱，心血來潮想幫愛貓「啊噗」剃毛，沒想到嚕毛到一半剃毛機竟然沒電，害貓咪只能身穿「斜肩露背裝」，許多網友看了笑噴表示：「這件半甲露背裝超潮的！」住在高雄的林先生表示，之前都會帶啊噗到寵物店洗澡順便嚕毛，今年想要自己剃剃看，就心血來潮買了電動剃毛機幫愛貓剃毛，沒想到嚕毛嚕到一半竟然沒電被迫中斷，只剃掉啊噗身體右半邊以及尾巴部位，因此左半部是原本的橘色毛髮，右半部則是「光溜溜」，這時啊噗又背對著奴才，背影看起來相當無奈！林先生只好趕緊將電動剃毛機拿去充電，但又忍不住拍下貓皇的模樣分享在貓咪社團，還寫下：「嚕毛嚕到一半沒電了，拍謝尬……充完電再繼續嚕XD」啊噗的照片短短10天就吸引1.6萬人次按讚分享，許多網友笑翻表示：「這個風格很有造型，超性感的」、「是今年最流行的斜肩露背裝」、「奴才分明是故意嚕成這模樣吧」、「現在是『半甲』的狀態」、「橘貓表示：貓生好難」、「哥剃的不是毛，是藝術」、「有想過主子的感受嗎ＸＤ」、「手藝真好」林先生表示幸好啊噗的個性非常淡然，當中也有拿肉泥跟主子「按耐」一下，充完電之後還是有幫啊噗嚕乾淨啦！（編輯：陳珮瑜）