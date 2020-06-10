「六都」誰應該要被淘汰？台灣人答案一面倒：真的怪怪的

▲網友討論應該淘汰的直轄市是哪個。（圖／翻攝PTT）

▲網友普遍認為該淘汰的是台南市。（圖為台南安平古堡／取自pixabay）

台灣目前一共有 6 個直轄市、 13 個縣及 3 個市，而每個縣市都有其特色與文化，但做為直轄市，總是成為不少人討論的話題與比較，近日，就有網友討論「如果六都硬要淘汰一個的話，會選擇哪個？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「大家都知道台灣四個名大學是台清交成，不過交大之後可能會變陽交大，未來甚至有可能又跟清華大學合併，而目前六都是台北、新北、桃園、台中、台南、高雄，如果現在六都要淘汰，應該選擇誰？」貼文一出，網友紛紛回應「台南絕對沒錯，高鐵站超鬧」、「台南，六都唯一沒捷運沒 ikea 」、「台南沒機車汽車超慘，也沒捷運，公車路網沒其他地方發達，完全看不到其他五都車尾燈」、「台南除了美食以外...對台灣有啥實質貢獻？」、「大學去台南念，真的看不到城市感....說是直轄市真的怪怪的」、「台南的人口真的少得不行，不懂為何是直轄市」。綜合網友意見，多數人都認為其若真的硬要選，「台南」將成為第一個要被淘汰的直轄市，其原因在於交通路網部分較沒有其他直轄市發達，沒有捷運、公車系統也差強人意；人口數也並沒有達到直轄市的規模，感受不到城市感。而《 NOWnews 》記者也採訪幾位在地台南人，對於此事的看法，一名在台南教書的劉先生表示，還好吧，台南人都習慣開車騎車，對於交通路網的發展比較無感，當然未來能有是更好啦；現在是大學生的鄧小姐則表示，確實台南在直轄市有點詭異，如果發展成觀光城市應該會比直轄市來得適合；最後則是在科技廠工作的張先生，他認為薪資水平是台南有待加強的地方，但同時認為六都淘汰掉台南，也沒有其他城市會比台南更適合了。（編輯：張嘉哲）