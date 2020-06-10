中衛口罩還是買不到！內行曝「1隱密區」直接搶：太爽了

▲網友指出，自己至今仍搶不到中衛口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流臉書）

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▲網友分享，指出自己在電商通路購買中衛口罩與其他商品所搭配的組合，成功買到口罩。（圖／翻攝口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流臉書）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣，其中老牌口罩中衛也開始於各大電商通路上開賣。對此，就有網友分享一平台感覺更好搶，而引起討論。今（ 10 ）日有一名網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示還是搶不到中衛口罩，更坦言下午 3 點開賣，自己下午 2 點 50 分就在等了，沒想到還是落空，讓他傻眼大嘆「搶到的人真是太強了～」貼文一曝光後，也引來許多網友無奈留言，「搶不到啊，一直轉圈圈」、「 +1 掛在選擇付款方式」、「跟著搶看看，加入購物車後就當了」、「好不容易點到超商取貨，結果也是當掉」、「一定有外掛啦！根本搶不到好嘛！」不過，亦有網友分享，自己發現電商平台有推出中衛口罩搭配其他商品的組合，透過購入該商品就讓他搶到口罩，「直接放棄兩盒的，去攻搭東西的」、「我也是買搭配的」。然而，仍有人哀嘆「我買搭配的也買不到」、「太強！還是買不到啦」。口罩解禁後，中衛口罩也率先成為民眾瘋搶的商品之一，但中衛解釋，目前為止每日口罩產量約 70 至 75 萬片，其中的 45% 將會受到政府徵用，其餘產量則會自行販售。中衛透露，初步會以滿足內銷需求為主，而目前實體銷售通路包含屈臣氏、康是美、杏一等，電商通路則有 momo 、 PChome 、博客來、 Yahoo 、墊腳石等。（編輯：陳雅雲）