動物園閉館太久　樹上生活的無尾熊和穴居袋熊黏成好朋友

當人類因封城等措施減少了許多社交生活，動物園裡正進行著一場場可愛的聯誼活動！位於澳洲的動物園Australian Reptile Park先前在2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情之下，不得不暫停營業，為了讓園區動物依然保持身心健康，飼育員會讓不同物種的動物見見面，不過卻意外湊成一對意想不到的好朋友！





無尾熊艾莎和袋熊霍普在閉館期間，常常互相造訪彼此的家，不只很快地習慣彼此的存在，甚至會黏在一起呢。日前動物園就分享了一段艾莎和霍普的影片，畫面中可以感受到牠們非常愜意自在，瞇著眼睛靠近彼此，放鬆可愛的模樣馬上擄獲了許多網友的心～



▲袋熊是在地面上和地穴中生活，而無尾熊是在樹上生活的動物，兩者有許多不同之處。（圖／Youtube@Australian Reptile Park） ▲因為這次疫情關係，艾莎和霍普意外成為好朋友。（圖／Youtube@Australian Reptile Park）

無尾熊和袋熊都是澳洲特有的有袋動物，在當地生態中佔有重要的地位。雖然如此，澳洲目前哺乳動物的數量急遽減少，尤其在先前的野火災難中，痛失許多已瀕臨滅絕的無尾熊。動物園管理人Hayley Shute說：「艾莎和霍普是澳洲動物重要的大使，提醒著我們，動物們此時需要人類的關注與幫忙。」





目前動物園Australian Reptile Park已因疫情緩解而重新開放，即使接下來園區內可能會人來人往，但艾莎和霍普仍然不會忘記，這2個月以來一起度過的時光。就來看看牠們的可愛影片吧！（編輯：李家慧）



