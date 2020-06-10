摩斯紅茶沒喝完外帶！佛心店員「加到滿」　知情人揭真相

▲網友分享自己外帶紅茶被加滿的驚喜經驗。（圖／翻攝自 Dcard ）

台灣大街小巷速食店林立，而日系的摩斯漢堡堅持自己的和風特色，不時推出期間限定口味品項，深受不少饕客喜愛，尤其紅茶更被網友認為是「鎮店之寶」。而就有網友透露自己去摩斯漢堡吃飯時，紅茶沒喝完要換成外帶杯，結果店員竟順手幫她加滿，讓她直呼怎麼有這麼好的事情，「每間摩斯都這麼好嗎？」結果釣出許多現職員工解答，一面倒認為這是店員給的「專屬福利」。有網友在 Dcard 發文透露自己中午去家裡樓下的摩斯漢堡吃飯，但因為現在天氣太熱沒什麼胃口，「於是走之前請店員幫我外帶原本喝剩下 3 分之 1 的紅茶」，沒想到店員竟然幫她把紅茶補滿！讓原 PO 又驚又喜，不禁直呼「每間摩斯都這麼好嗎？」更希望有其他員工能夠出面解答。文章一出，引發熱議，許多現職員工紛紛留言回覆說，「理論上是不能補滿啦！可能看你可愛才補的吧哈哈哈」、「其實就是看店員啦，但通常不會在店長或正職面前直接這樣」、「現任 PT 回答妳，應該是店員看妳可愛或者是熟人吧，不然正常我們是不能加的」。另外也有許多網友在底下留言讚美摩斯漢堡的紅茶好喝，原 PO 也補充說明「摩斯紅茶真的百喝不膩，冰飲 + 檸檬 = 檸檬紅茶，熱飲 + 奶球 = 奶茶，還能額外拿糖包調甜度」，同好紛紛留言回覆說，「每次去摩斯必點紅茶，不喝就覺得沒來過摩斯」、「被速食耽誤的紅茶店」。（編輯：倪浩軒）