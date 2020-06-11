男上百元理髮！遭「電剪狂推」結局崩潰　眾笑：一步走錯

▲一名男網友在 PTT 八卦版提到，上百元理髮店剪髮，遇到理髮師拿著電剪狂推，最後崩潰結局卻讓眾人瞬間笑翻，貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。 11 日凌晨，一名男網友在 PTT 八卦版提到，上百元理髮店剪髮，遇到理髮師拿著電剪狂推，最後崩潰結局卻讓眾人瞬間笑翻，貼文立刻引發熱議。原 PO 表示，到某大賣場內的百元理髮店剪髮，打開門發現裡面沒人，只見理髮師婦人躺在沙發，頓時感到不太對勁，仍硬著頭皮走進店內。「我的髮型原本是像王力宏那樣的學生旁分頭，所以跟理髮師說照這髮型全部剪短」，結果理髮師卻興奮地拿起推剪狂推，把原 PO 兩側和後面的頭髮全部推光，長度跟平頭一樣，令他崩潰直呼「推完頭髮只花了 10 秒，我根本來不及阻止她」。原 PO 接著指出，理髮師推頭髮的速度太快，還讓整個電剪飛出去摔到地上，疑似電剪根本沒有拿穩，由於兩側和後面的頭髮都被推光，看起來像馬桶蓋頭，忍不住罵她「為何要把兩側頭髮推光？」對方回應「還有剩一點頭髮」，一語讓原 PO 苦笑「害我很想打她」，為了避免繼續被理髮師剪成光頭，原 PO 立刻要求瀏海剪一下就不要再剪，「結果我最後的髮型像希特勒＋阿扁的旁分馬桶蓋」，不禁好奇詢問「遇到這種理髮師，只會用電剪偷懶狂推，卻不用剪刀認真剪，可以要求退費嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你戴帽子吧」、「想要能照你意見剪的至少要 4、500 吧」、「不要為了省那點造成自己 1～2 個月的不愉快」、「百元快剪跟抽樂透一樣，總是會有中獎的一天」、「看到阿桑就該換間了，阿桑都剪自己要的髮型」、「百元這種真的都看運氣」；不過，也有網友表示「男生去百元理髮，好像大部分都純電推」，認為原 PO 若想按照自己想法剪出滿意的髮型，一開始就走錯了。（編輯：賴詠璿）