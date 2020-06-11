「唐鳳比想像平凡」掀討論串！釣出本尊神回　粉絲跪朝聖

▲唐鳳本人親自回應。（圖／翻攝自 PTT ）

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。不過 11 日凌晨在 PTT 女孩版有網友提到，近日有媒體報導唐鳳債務大於存款，並對此發表看法，驚訝表示看似天賦出眾的唐鳳竟比想像中還要平凡，貼文立刻引發熱議，更釣出唐鳳本人回應，吸引眾多粉絲前往朝聖。原 PO 在文中指出，唐鳳有 1 千多萬的房貸債務，疑惑道「算是豪宅嗎？」原先以為唐鳳在各領域都表現出色，過著不凡的生活，不禁驚訝直呼「之前以為唐鳳是天才暴發戶，最近看到她通告很多，感覺也是賺勞力錢」，和許多民眾一樣有房貸要扛，認為唐鳳原來比想像中來得平凡。有網友笑稱「樓下 audreytang （唐鳳本尊帳號）我就……」下一秒果真釣出唐鳳本人細心解答「就是入閣後重新抵押房子，貸款拚外交。林全老師當時和我談出『自費公假』模式，因為院本部沒有出國經費，所以我 2016 至 2018 年初，所有的國際會議都是自費參加。在此也特別感謝 Joseph （外交部吳部長）上任後，支援後續的國組相關差旅費（印象中是從教廷 UNSDSN 開始） 2016 年底在 OGP 應該是首例這在院本部也是新的嘗試，當時沒有人知道數位外交是否能有效益， #TaiwanCanHelp 也才剛提出，所以主計同仁較為謹慎是有道理的，先期成本我自己吸收也沒什麼。所謂 Intrapreneurship （組織內創業）就是這樣 XD 現在和外交部（包括各駐處和無任所大使們）已順利合作，前面推文只是說明組織內創業初期的實際情況」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「朝聖跪著看」、「政委早安」、「朝聖 ＋1 ，謝謝您為國家付出！驚喜大推」、「是本鳳，要說現在政務官有喜歡誰，鳳姐是第一名」、「您是我的偶像！」「朝聖推，要自費也太辛苦」、「感謝唐鳳服務國家」。（編輯：賴詠璿）