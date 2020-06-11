若美國少了「種族歧視」會變強？答案一面倒：搞清楚重點

▲美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國因為白人警察誤殺黑人的案件，引起全美關注，甚至導致各地都有示威抗議的狀況出現，鬧得沸沸揚揚，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「若美國少了『種族歧視』是否會變的更強？」沒想到網友們答案一面倒直呼「真的要搞清楚重點」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「若美國沒黑人會變的更強還更弱？」的文章表示，「感覺八卦板上很多人都超歧視黑人，整天歧視語掛在嘴邊，還說黑人智商低、犯罪率高、領補助金過活，說的好像黑人就是美國的蛀蟲，但是美國黑人人口比率占了近 13% ，也出過許多傑出的人才像歐巴馬、科比、威爾史密斯...等等在各行各業中都有所貢獻，黑人也沒大家說的如此不堪，大家有沒有想過，話說美國若沒有黑人或是黑人只占總人口不到 5% ，美國會變的更強大還是更疲弱？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，答案紛紛一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為重點在於「美國的強盛靠的是『人才』，而人才是與種族無關的」，「美國還是美國，猶太人、愛爾蘭人、古巴人跟墨西哥人都各有各的人才」、「魯蛇才會怪東怪西，只有族群中不努力的底層才會永遠不長進」、「沒能力的永遠在底層滾，不思進取的人比較適合貧窮，才不是黑人問題」、「即便黑人沒去美國，那也會有另一個種族被歧視，取代黑人而已，完全不是膚色問題」。（編輯：王柏文）